Hockeymannen Oranje hebben het moeilijk in de Pro League

Op de virtuele ranglijst – omdat het aantal gespeelde wedstrijden ver uit elkaar loopt is de ranking gebaseerd op het winstpercentage – kroop Nederland ten koste van Argentinië weer de top vier in, wat nodig is om aan het einde van de maand de Grand Final van het nieuwe toernooiformat in Amstelveen te spelen. Aansluitend op de ontknoping van de hoofdklasse in mei hebben de Nederlandse hockeyers nu in juni zeven wedstrijden om te laten zien dat ze tot de wereldtop behoren.



Na het teleurstellende Eindhovense tweeluik wordt de dubbel tegen België (zaterdag in Antwerpen, zondag in Den Bosch) voor de ploeg van Max Caldas een echte test. De wereldkampioen scoort tot dusver 79,17 procent tegenover 51,58 van Oranje.