Hockeysters Amsterdam in finale Europa Cup veel te sterk voor Real Sociedad

LIVE | Trappers start finale in eigen huis tegen ‘hot’ Landshut EV

18:15 Voor Tilburg Trappers begint vanavond voor het vierde jaar op de rij aan de finale om de titel in de Oberliga. In de eigen ijshal komt Landshut EV op bezoek. De Duitsers hadden in de halve finale geen partij aan Hannover Scorpions (3-0). Trappers haalde de finale met de hakken over de sloot door met 2-3 te winnen van Herner EV. Kunnen de Tilburgse ijshockeyers doorstomen naar het kampioenschap? Volg het duel hier LIVE.