Hockeysters beginnen Pro League in Argentinië met nipte zege op Britse vrouwen

Deze Brabanders staan op oudjaars­dag aan de start van de Dakar Rally

Een tiental Brabanders zit in Saoedi-Arabië aan het stuur als op oudjaarsdag de Dakar Rally 2023 begint. Of eigenlijk zijn het er elf, want de Bestse broers Ben en Jan van de Laar hebben een duobaan. Ze wisselen elkaar af in de rol van chauffeur en van navigator.

