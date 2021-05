Hockeysters Den Bosch één zege verwijderd van landstitel

Video Zesvoudig MotoGP-kampioen Márquez start 14e na harde crash, pole voor Quartararo

1 mei De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Spanje. De MotoGP-rijder van Yamaha was de snelste in de kwalificaties op het circuit van Jerez. Quartararo pakte in de vorige grand prix, die van Portugal, ook al de pole. Hij zegevierde in de laatste twee races en leidt in het wereldkampioenschap.