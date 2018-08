Hockeysters in WK-finale na shoot-outs tegen Australië

Oranje begon moeizaam tegen Australië. Al na een paar minuten kreeg het een serie van drie strafcorners te verwerken, maar die gingen er niet in. Wel was meteen duidelijk dat Australië een andere en sterkere tegenstander was dan Engeland in de kwartfinale. Dat kreeg niet één kans, vooral omdat het daar ook niet op uit was. Tegenhouden was het Engelse devies. Australië wilde er zelf ook wat van maken.



Al was de dadendrang in het tweede kwart al minder. Oranje schroefde het niveau op en kwam er diverse keren gevaarlijk uit over de flanken. Het leidde tot één treffer: Marloes Keetels kreeg alle ruimte om in de vijandelijke cirkel te komen, bereikte spits Kelly Jonker, die de bal achter keepster Lynch schoot. De goalie hield een inzet van Eva de Goede even later wel uit het doel, waardoor het een wedstrijd bleef.



Ook in het derde kwart haalde Nederland niet het niveau van eerder in het toernooi. Alsnog had de ploeg het duel al kunnen beslissen. Kitty van Male kreeg de grootste kans, maar schoot met alleen keepster Lynch tegenover zich van dichtbij naast. Lidewij Welten was ook niet zo effectief als eerder dit toernooi.