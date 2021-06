Hockeysters lijken na monsterzege op Schotland klaar voor België

Video Basketbal­lers 3x3 pakken olympisch ticket: ‘Deze comeback lijkt op sprookje’

30 mei De Nederlandse basketballers in de nieuwe olympische discipline 3x3 hebben zich in Graz verzekerd van deelname aan de Spelen in Tokio. Oranje was bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in de halve finales met 21-13 te sterk voor Frankrijk. De eerste drie teams van het OKT in Oostenrijk verdienden een olympisch ticket.