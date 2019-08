Hockeysters naar halve finale dankzij monsterzege op Rusland

Nederland had de benodigde twee doelpunten om zeker te zijn van de halve finale na het eerste kwart al gemaakt. De ploeg was veel beter dan Rusland, dat totaal geen weerstand bood en het aan keepster Viktoria Aleksandrina te danken dat na een kwartier ‘pas’ 2-0 was. Ze hield er vroeg in de wedstrijd zeker vijf goede kansen uit. Tegen de strafbal die Nederland na achttien seconden kreeg, kon ze niet op. Aanvankelijk gaf de scheidsrechter een strafcorner, maar na raadpleging van de videoscheidsrechter werd die gepromoveerd tot strafbal. Captain Eva de Goede benutte die buitenkans. Het duurde vervolgens tot de laatste seconde van het eerste kwart tot de marge werd verdubbeld. Juist de op het oog makkelijkste kans van Oranje, een niet al te hard schot van Lauren Stam, ging erin: 2-0.



Het was dus snel duidelijk dat Nederland niet tegen een derde domper zou aanlopen. Zeker toen het in het tweede kwart meteen 3-0 werd, weer was het De Goede die scoorde. Een paar minuten later was het Caia van Maasakker die vanuit een corner voor 4-0 zorgde. Uit een mooie strafcornervariant maakte Marloes Keetels er 5-0 van, de ruststand.



Tekst gaat verder onder de foto...