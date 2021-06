Hockeysters openen EK in eigen land met ruime zege op Ierland

Van Maasakker speelde haar 200e interland en die sierde ze in de 9e minuut op met haar 64e goal voor het Nederlands team. Ze scoorde uit een strafbal die de scheidsrechter gaf na een overtreding op Laura Nunnink. Na een klein kwartier kwam EK-debutante Felice Albers door over rechts via de achterlijn. Ze gaf de bal of op Leurink die simpel binnentikte: 2-0.

Goede overwinning

Routinier Eva de Goede speelde ook weer mee bij Oranje. Ze is net hersteld van een polsbreuk en speelde om die reden met een brace om het gewricht. Ze was tevreden over het spel van haar ploeg. ,,Een goede overwinning. Hier en daar nog wat rommelig, maar we hebben ook goed spel laten zien”, zei de hockeyster bij de NOS. ,,Het is sowieso een feestje dat we mogen spelen met publiek. Het voelde alsof het stadion vol zat en dat is zo lekker. Het is ook een mentaal iets, het publiek kan je echt naar een hoger niveau tillen.”