Hockeysters winnen in België laatste duel in Pro League bij rentree De Goede

Woods zegt dat revalida­tie bijzonder pijnlijk verloopt

27 mei Tiger Woods zegt dat de revalidatie van verwondingen aan een been na een zwaar auto-ongeval bijzonder moeizaam verloopt. ,,Het is een van de meest pijnlijke ervaringen in mijn loopbaan”, aldus de voormalige nummer 1 van de wereld tegen het magazine Golf Digest.