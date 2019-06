Hockeysters zeker van groepswinst na veertiende zege

Prima start Van Driel in München

17:22 Darius van Driel is in München goed begonnen aan het BMW International Open, dat deel uitmaakt van de Europese Tour. De Nederlandse golfer ging rond in 69 slagen, drie onder par. Daarmee is hij gedeeld zesde. Vanwege onweer is de eerste ronde stilgelegd en is nog niet iedereen klaar.