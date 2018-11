Hockeysters zetten zegereeks voort bij Champions Trophy

De Nederlandse hockeysters blijven goed presteren in de Champions Trophy in China. Na de zeges op Japan en titelhouder Argentinië versloeg Oranje in Changzhou ook Australië. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan wonnen het derde groepsduel met 3-0.

Marijn Veen kreeg in de eerste helft de eerste kans voor Oranje. Haar inzet werd gestopt door keepster Rachael Lynch. Maar in de 20ste minuut was het toch raak en tikte Veen de 1-0 binnen. Via een strafbal maakte Caia van Maasakker er in de 27ste minuut 2-0 van. Vlak voor rust had Maria Verschoor nog een mooie kans op 3-0, maar ze miste net.

Australië kreeg in de tweede helft de mogelijkheid om via een strafbal de spanning terug te brengen, maar doelvrouw Anne Veenendaal redde knap. In het begin van het laatste kwart nam Oranje via een treffer van Ginella Zerbo definitief afstand van de Australische vrouwen.

In het eerste kwart was het voor beide ploegen wennen, maar in het tweede kwart nam Oranje het heft in handen. Veen schoot daarin raak nadat een inzet van Margot Zuidhof was gestopt door Lynch. Nederland kreeg de strafbal na een mislukte strafcorner omdat er een bal op de voeten van een Australische terecht was gekomen.

In het derde kwart leek Australië terug te komen in de wedstrijd. Lauren Stam kwam in botsing met een tegenstandster. De scheidsrechter kende de Australiërs daarna een strafbal toe. Maar Veenendaal hield de bal uit haar doel.