Hockeysters zonder tegengoals naar finale HWL

Na Nieuw-Zeeland werden de Verenigde Staten (2-0), Zuid-Korea (3-0), China (4-0) en vandaag opnieuw Zuid-Korea zonder tegengoals verslagen. Oranje heeft nu al achttien op rij gewonnen. De laatste nederlaag dateert van eind juli tegen België (0-1), kort voor het gewonnen EK in eigen land.



Tegen Zuid-Korea opende Maartje Krekelaar al snel de score. Nog voor de rust breidde Laurien Leurink de score uit naar 2-0. In de tweede helft nam Oranje duidelijk wat gas terug, zodat in de eindstand geen verandering meer kwam. Zuid-Korea was in de slotminuten nog even dicht bij een treffer, maar de bal ging via de stick van Caia van Maasakker uit een strafcorner op de paal.



De finale tegen Nieuw-Zeeland wordt morgenochtend vanaf 08.00 uur live uitgezonden op Ziggo Sport.