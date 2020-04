Hoe de Amerikanen hun topsport dit seizoen nog willen redden

Honkballen in Arizona en Florida

Elk jaar komen de beste honkbalteams van de wereld in de aanloop naar het nieuwe seizoen eerst bij elkaar tijdens de zogeheten spring training, een serie oefenpotjes in twee staten. 15 MLB-teams doen dat tegen elkaar in Arizona (Cactus League) en de andere 15 in Florida (Grapefruit League). Na ongeveer een maand keren ze allemaal terug naar huis, klaar voor de start eind maart. Maar die start is er uiteraard nog niet van gekomen.

Volledig scherm Het stadion van de Los Angeles Dodgers. © AFP Volgens Amerikaanse media heeft de MLB nu serieus twee plannen in overweging genomen om alsnog het seizoen te kunnen redden. En daar spelen deze twee staten een hoofdrol in. De eerste en meest waarschijnlijke op dit moment is alle duels in Arizona afwerken, vanaf op zijn vroegst eind juli. Zo creëer je een soort van kolonie van spelers en essentiële staf, die alleen maar in hotels zullen verblijven en vervoerd kunnen worden naar de wedstrijden en faciliteiten, die allemaal binnen 100 kilometer van elkaar liggen. Dit alles om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Logischerwijs is publiek niet welkom, al kan dat gedurende het seizoen wel veranderen.

Het tweede plan neemt ook Florida mee. Een voordeel is dat de helft van de MLB-teams daar al hun eigen faciliteiten en stadions hebben, zodat ze niet alles hoeven te verplaatsen naar Arizona. Wel moet er meer worden gereisd en kan de regen in het tropische Florida een grote spelbreker worden. Daartegenover staat weer dat het beter is voor de kijkcijfers en tv-inkomsten, want fans aan de Oostkust kunnen op deze manier tijdens primetime naar hun favoriete ploeg kijken. Tevens zijn er twee grote indoor honkbalstadions in Florida die gebruikt kunnen worden, eventueel ook voor een potentiële World Series. Die vindt in beide plannen eind november plaats tussen de winnaars van de Cactus League en de Grapefruit League.

Basketballen in Las Vegas

De play-offs in de NBA waren al in zicht, toen het coronavirus toesloeg. De meeste teams hadden nog zo’n 20 duels te gaan in het reguliere seizoen, toen bekend werd dat ook meerdere spelers besmet waren met het virus. Sindsdien staat alles op pauze, maar vanaf juli moet de grootste basketbalcompetitie ter wereld weer op gang komen. Althans, als het aan de beleidsbepalers van de NBA ligt. Hoe? Las Vegas moet de oplossing worden.

De NBA heeft een nauwe band met de stad, die al sinds 2004 jaarlijks het domein is van de Summer League, waar teams hun rookies en testspelers aan het werk zien. Er zijn maar liefst vier arena’s waar meer dan 12.000 toeschouwers in kunnen, al is het maar de vraag of dat te zijner tijd mag. Maar het is hoe dan ook een pluspunt bij een dergelijk scenario.

Volledig scherm Wanneer zien we LeBron James weer in actie? © AFP

In juli moeten de laatste duels van het reguliere seizoen worden gespeeld, al kunnen die ook nog worden gecanceld. De ranglijst zoals-ie nu is, is dan de eindstand. Niet ideaal natuurlijk, maar dat is niets in deze tijd. De play-offs beginnen dan in augustus met 16 ploegen en waar normaal gesproken de winnaars voortkomen uit best-of-seven-series, is dat nu best-of-five. Het seizoen is dan voorbij in september, zodat het ook niet te veel overlapt met de start van het American football-seizoen en het nóg populairdere college football. Ook niet onbelangrijk: meerdere NBA-spelers, onder wie LeBron James, staan open voor het idee om te basketballen in Las Vegas.

IJshockeyen in North Dakota

IJshockeyen in de zomer? Het klinkt natuurlijk raar, maar het is zeker een optie voor de NHL. Al lijkt dit op voorhand gezien een helse klus. Het grootste probleem: ijs. Of beter gezegd: onderhoud van het ijs. Dat wordt in elk geval een veel hogere rekening voor de airconditioning. Ook zullen de Beert Boomsma’s (ijsmeester van Thialf) van Amerika harder moeten werken om de condities op peil te houden voor potentiële play-offduels tijdens de heetste dagen van het jaar.

Volledig scherm De ijsmeesters in de VS krijgen een zware taak. © AFP Een plan van de NHL dat de afgelopen weken steeds meer naar voren is geschoven, is om het restant van het seizoen (een klein aantal reguliere wedstrijden en de play-offs) in North Dakota te laten spelen. De staat mag dan amper een band met de NHL hebben, het heeft wel een historie als het gaat om het organiseren van grote universiteitswedstrijden. De Ralph Engelstad Arena in Grand Forks, ook wel de Taj Mahal of hockey genoemd, biedt plaats aan bijna 12.000 fans, normaal gesproken allemaal studenten van de universiteit van North Dakota. Deze zomer mogelijk dus NHL-liefhebbers. Het stadion is in elk geval groot genoeg.