Hoe ‘panter’ Poetin als ex-judoka door wereldwijde boycot in zijn sporthart wordt geraakt

Verontwaar­di­ging over besluit Russen bij Paralym­pics, ook NOC*NSF baalt

Er is internationaal verontwaardiging ontstaan over het besluit van het IPC, de paralympische tegenhanger van het Internationaal Olympisch Comité, om toch Russen en Belarussen toe te staan bij de Paralympics, die vrijdag in Peking beginnen. Ze doen wel onder voorwaarden mee: onder neutrale vlag en de landen komen de komende weken niet voor op de medaillespiegel.

2 maart