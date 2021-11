Honkbalclubs in VS smijten met geld: deze speler vangt het hoogste jaarsalaris ooit

Trampoline­sprin­gers Abrahams en Swinkels komen in Bakoe tekort voor halve finales WK

De Brabantse trampolinespringers Milco Abrahams (20, Oss) en debutant Luuk Swinkels (19, Beek en Donk) zijn op de openingsdag van de WK in Bakoe uitgeschakeld in het individuele toernooi én in de teamwedstrijd. Beiden komen vrijdag nog wel samen in actie in het synchroonspringen.

18 november