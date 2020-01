Honkballer van 'perfect game' op 90-jarige leeftijd overleden

Larsen speelde zijn legendarische wedstrijd op 8 oktober 1956 namens New York Yankees. Hij stond geen enkele tegenstander van Brooklyn Dodgers toe op de honken. New York Yankees won de wedstrijd daardoor met 2-0.

,,Sinds vandaag is de wereld minder perfect”, zei Larsens zaakwaarnemer Andrew Levy. ,,Met Don Larsen is een deel van de Amerikaanse sportgeschiedenis overleden. We zullen hem missen.”

,,De perfect game van Don is een van de meest aansprekende momenten uit onze geschiedenis, tot stand gekomen in een legendarische periode van onze club”, zo reageerden de Yankees in een verklaring. ,,Misschien heeft Don in dat betreffende duel wel voor de beste prestatie ooit gezorgd in de Major League. Het is zonder enige twijfel onvergetelijk wat hij heeft gedaan.”