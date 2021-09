Honkballers dankzij zege op Spanje naar EK-finale

Paralympi­sche primeur voor oppermach­ti­ge basketbal­sters in Tokio

4 september De Nederlandse basketbalsters hebben vandaag voor de 25ste gouden plak voor TeamNL gezorgd bij de Paralympische Spelen in Tokio. Europees en wereldkampioen Oranje versloeg in de finale China met duidelijke cijfers: 50-31. Door het goud klom Nederland over Oekraïne naar de vijfde plaats op de medaillespiegel.