Honkballers Japan pakken titel in Haarlem

Samuel blijft teleurstel­len­de Schippers voor bij Diamond League in Londen

17:22 Dafne Schippers is als zevende geëindigd op de 200 meter bij de Diamond League in Londen. De 26-jarige regerend wereldkampioene op deze afstand viel in de laatste 50 meter ver terug en finishte in 22,42. Jamile Samuel liep met 22,37 een persoonlijk record. Ze finishte één plek voor Schippers als zesde. De zege ging naar de Amerikaanse Jenna Prandini in 22,16.