Honkballers kunnen eerste duel op EK niet afmaken

De wedstrijd in Solingen begon al ruim een uur later dan gepland vanwege de regen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen kwam in de tweede inning op voorsprong. Ademar Rifaela liep het eerste punt binnen en daarna nam het zogeheten koninkrijksteam steeds verder afstand van de Britten, die pas in de zevende inning bij een stand van 10-0 iets konden terugdoen. Kalian Sams zorgde voor drie punten, Curt Smith en Rifaela liepen er beiden twee binnen. Onduidelijk is nog wat met het restant van de wedstrijd gebeurt.



Oranje speelt zondag in Bonn tegen Tsjechië. De regerend kampioen van Europa zal bij de eerste vijf moeten eindigen om zich te plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi, direct na het EK in Italië. Daar valt één ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te winnen.