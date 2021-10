Hoofdrol voor Kenley Jansen in play-offs MLB: perfecte inning leidt LA Dodgers naar finale

Los Angeles Dodgers heeft aan de hand van de Nederlands-Curaçaose werper Kenley Jansen de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse Major League Baseball bereikt. De pitcher won met 2-1 van San Francisco Giants, waardoor de Dodgers de best-of-five- serie in hun voordeel beslisten.

Dankzij de overwinning kwam de ploeg van Kenley Jansen op een 3-2 voorsprong. LA Dodgers stoomt daarmee door naar de finale van de National League, waarin Atlanta Braves de tegenstander is. De winnaar van die ontmoeting plaatst zich voor de World Series, het toetje van het MLB-seizoen. Daarin is de winnaar van de American League-finale tussen Boston Red Sox en Houston Astros de opponent.

Kenley Jansen speelde als pitcher een cruciale rol in de overwinning op San Francisco Giants. De werper bleef foutloos in de achtste inning, gooide liefst drie man uit en zag ploeggenoot Cody Bellinger kort daarna de 2-1 binnenslaan. Normaliter is Jansen de closer en gooit hij de negende inning. Maar voor deze gelegenheid had manager Dave Roberts nog een aas in zijn binnenzak gehouden. Starter Max Scherzer (37) - een van de beste pitchers in de MLB - gooide de wedstrijd uit en verdiende zo de eerste save uit zijn loopbaan.

In een ware thriller werd het maximale van LA Dodgers geëist. ,,We hebben alles wat we hebben in deze wedstrijden gestopt en alles gegeven om deze gasten te verslaan’’, vertelde coach Dave Roberts na afloop.

Bogaerts

Jansen won afgelopen jaar de World Series met LA Dodgers. In 2018 verloor hij de finale van Boston Red Sox met Xanders Bogaerts. Beiden kunnen elkaar dit jaar weer treffen in World Series, want Bogaerts staat nog altijd onder contract bij de Red Sox. In het mogelijk Nederlands-getinte onderonsje wordt de Amerikaanse landskampioen bepaald.