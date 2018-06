Hoofdrollen voor Gregorius en Albies

Gregorius bezorgde New York Yankees met twee homeruns de winst tegen Washington Nationals (3-0). Albies sloeg zelfs een grandslam-homerun, met alle honken bezet, voor Atlanta Braves in de wedstrijd tegen New York Mets (8-2).



De 21-jarige Albies, geboren op Curaçao, is een van de revelaties van dit seizoen in de MLB. De Antilliaanse tweedehonkman van de Braves sloeg al zestien homeruns. Tegen de Mets wist Albies voor de tweede keer in een maand tijd de bal over de hekken te slaan op het moment dat alle honken bezet waren. Hij deed dat in de zesde inning, bij een achterstand van 2-1.



Gregorius, 28 jaar geleden geboren in Amsterdam, liet ook zien dat hij het slaan nog niet verleerd is. De korte stop van de Yankees ramde de bal in de tweede en zesde inning over de hekken. De international van Oranje was de laatste weken wat minder op dreef na een vliegende start van het seizoen, maar wist voor het eerst sinds 23 mei weer een homerun te slaan.