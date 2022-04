Hoogleraar Olfers bestrijdt machtsmisbruik in de sport: ‘Dan maar de shit over me heen’

Blamage LA Lakers en ‘Big 3’: kampioen van 2020 mist play-offs

De basketballers van Los Angeles Lakers zijn nog voor de play-offs uitgeschakeld in de NBA. De nederlaag tegen Phoenix Suns (121-110) was de bevestiging van een al maanden geleen aangekondigde uitschakeling. Het sterrenensemble rond (de geblesseerde) LeBron James, Anthony Davies en Russell Westbrook, liefkozend de ‘Big 3' genoemd, is een regelrechte blamage.

6 april