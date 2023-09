Horrorcrash MotoGP: Wereldkam­pi­oen Francesco Bagnaia wordt na val over zijn benen gereden

met videoDe Italiaanse MotoGP-coureur Francesco Bagnaia is kort na de start van de Grote Prijs van Catalonië zwaar gecrasht. De Italiaan, regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap, verloor de controle over zijn Ducati-motor en vloog over de kop. Terwijl Bagnaia op het asfalt lag, reed een andere coureur over zijn benen. Hij is met een ambulance afgevoerd naar de medische post.