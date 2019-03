Houston bezorgt Spurs en Thunder play-offs

Harden was weer eens op dreef tegen de Kings. Hij haalde voor de vijfde keer in zijn carrière een 'triple-double' met 50 punten. Daarnaast was hij goed voor 11 rebounds en 10 assists. In de slotminuut zorgde hij met twee vrije worpen voor de hoge persoonlijke score.



De andere ploegen die zich voor de play-offs in de Western Conference hebben geplaatst zijn titelverdediger Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers Utah Jazz en de LA Clippers. De La Lakers van LeBron James hebben de play-offs niet gehaald.