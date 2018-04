IJshockeyers pakken derde overwinning op rij tegen Servië

Atletiek kent meeste dopingge­val­len, bodybuil­ding en wielrennen volgen

0:04 In 2016 heeft het antidopingbureau WADA de meeste overtredingen in de atletieksport geregistreerd. Dat waren er 205. In het 'klassement' van de dopinggevallen bezet bodybuilding de tweede plek (183), gevolgd door wielrennen (165), gewichtheffen (116), voetbal (79), powerlifting (70), worstelen (64), rugby (56), diverse zwemdisciplines (35) en boksen (ook 35).