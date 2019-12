IJshockeyinterland Oranje gestaakt vanwege wak in ijs

Slecht ijs gooit roet in het eten bij kwalifica­tie­du­el tussen ijshockey­ers Nederland en Spanje

15 december Het beslissende duel tijdens het eerste olympisch kwalificatietoernooi tussen Nederland en Spanje is zondagavond na de eerste periode afgelast. Het slechte ijs in Barcelona was de spelbreker, want na de eerste periode bleek de ijsbaan onbespeelbaar. De stand was voordat het ijs roet in het eten gooide nog 0-0.