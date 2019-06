‘Ik vreesde dat ik nooit meer zou handballen’

Door Lisette van der Geest



Het gebeurde een paar weken voor het EK, eind vorig jaar. Danick Snelder, aanvoerster van het Nederlands handbalteam, werd nietsvermoedend wakker. Alles ging weer goed. Na aanhoudende rugklachten en flink revalideren mocht ze eindelijk weer spelen. Snelder draaide zich om, schoof naar de rand van haar hotelbed, pakte haar broek en wilde op haar linkerbeen gaan staan om in de rechterbroekspijp te stappen. ,,En ik zakte er gewoon doorheen. Daarna kwam de pijn.”

Een profcarrière in het handbal van ruim tien jaar gaat altijd gepaard met blessures. Snelder (29) leerde incasseren tijdens haar clubloopbaan, die haar bracht van Duitsland naar Hongarije. ,,Maar zoiets als dit had ik nog nooit meegemaakt.” Een hernia is anders dan de doorsneeblessure, ondervond een van de beste cirkelloopsters ter wereld. Heel anders. ,,Bij pijntjes in mijn lichaam denk ik altijd: ik herstel snel. Gewoon hard trainen, er alles voor doen en dan wordt het beter. Maar dat is bij deze blessure dus niet zo. Dan kunnen je spieren nog zo sterk zijn, maar bij een zenuwblessure hoeft dat niet uit te maken.”

Quote Ik wist: als de operatie misgaat zit ik straks in een rolstoel, maar een andere optie was er niet Danick Snelder

Goud

Met het Nederlands team heeft Snelder een missie. De laatste jaren bemachtigden ze op EK’s en WK’s diverse kleuren eremetaal, maar goud wonnen ze nooit. Aan de Olympische Spelen in Rio hield de groep een wrange smaak over als nummer vier in de eindrangschikking, de eerste plek naast het podium. Volgend jaar in Tokio is er kans op revanche, als de handbalsters zich plaatsen voor de Spelen. Ze willen meer. Snelder ook. ,,Maar los van die ambitie: ik ben handbalster. Ik wil gewoon spelen. Iedere dag.” En dat kon plots niet. ,,Ik vreesde op een gegeven moment dat ik nooit meer kon handballen.”

Terug naar de hotelkamer, nadat Snelder door haar been zakte en het uitschreeuwde van de pijn. Ze was in Noorwegen. Ze zou met haar Hongaarse club Ferençvaros een Champions Leaguewedstrijd spelen. ,,Ik had op dat moment zes weken hard gewerkt, nadat eerder een hernia was geconstateerd. Ik wilde zonder operatie herstellen, opereren brengt risico mee, de revalidatie zou net zo lang duren als mét operatie en het ging goed. Ik mocht weer spelen.”

Maar nu werd ze ver teruggeworpen, verder dan toen ze de blessure opliep. De pijn was heviger, ze kon niet zitten. Bij het wandelen ‘sleepte’ ze haar linkerbeen mee. ,,Dat hing erachteraan.” Eten aan tafel ging in een soort schuttershouding; zittend op haar rechterknie, haar linkervoet daarnaast.

Hulp

Snelder zag haar teamgenoten het EK spelen en uiteindelijk derde worden. Terwijl haar positie ineens de grote zwakke plek was, want de andere ervaren cirkelloopster, Yvette Broch, was een paar maanden eerder gestopt. ,,Daarom heb ik af en toe geholpen tijdens de voorbereiding, tips gegeven. Je hebt toch een band met die meiden. Al was dat mentaal ook lastig.”

In december werd Snelder geopereerd. ,,Ik wist: als het misgaat zit ik straks in een rolstoel, maar een andere optie om te herstellen was er niet meer. Toen ik wakker werd en naar de wc moest, kon ik voor het eerst weer gewoon lopen. Zonder fysio. Dat gevoel was geweldig.”

Rentree

In maart, toen de nieuwe bondscoach Emmanuel Mayonnade zijn ploeg voor het eerst verzamelde voor een korte trainingsperiode, was Snelder er op zijn verzoek bij. Ze revalideerde en was veroordeeld tot een individueel programma.Voor afgelopen week, de tweede bijeenkomst van het nationaal team dit jaar, stond dezelfde opdracht ingetekend. ,,Maar eigenlijk gaat het sinds zo’n drie weken best wel goed, dus ik sluit voor het grootste deel aan bij de groep”, zegt Snelder.



Het gaat zelfs zo goed dat Snelder vrijdag en zaterdag meespeelde tijdens de oefeninterlands tegen Rusland in Almere. Het eerste treffen won Rusland (30-31), zaterdag werd het 33-26, het laatste punt kwam op naam van de teruggekeerde aanvoerster. ,,Toch mooi afsluiten.”



Maar tevreden is ze nog niet. ,,Ik merk dat ik trager ben, dat het signaal van mijn hoofd naar mijn teen langer duurt dan voorheen. Ik kan daardoor nog niet goed sprinten. Medici zeggen dat dit waarschijnlijk nog komt, maar niemand kan zeggen hoe lang het gaat duren. Het kan drie maanden zijn, maar ook twee jaar.” Het is niet anders, weet ze. Tegelijkertijd levert revalideren ook mooie ervaringen op: ,,Als je een paar maanden eerder dacht: misschien kan ik wel nooit meer handballen, bedenk je voor zo’n interland ook: ik ben blij dat ik er weer ben.”