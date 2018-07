In 2021 opnieuw dubbel EK hockey in Amsterdam

Het Wagener Stadion was vorig jaar ook al het decor van het dubbele EK. Zowel het Nederlands mannen- als vrouwenteam veroverde bij dat toernooi de Europese titel. Volgend jaar wordt het dubbele EK gehouden in Antwerpen.



Erik Cornelissen, voorzitter van de KNHB, reageerde verheugd op de toekenning. ,,In het Wagener Stadion bieden wij de beste hockeyers van Europa een prachtig podium om het maximale uit zichzelf te halen. In een moderne omgeving met geweldige faciliteiten, een fantastisch publiek en in nauwe samenwerking met onze partners. De KNHB vindt het bovendien belangrijk haar ervaringen en die van alle 322 verenigingen in Nederland te delen met andere landen in Europa. Zo maken we onze sport samen sterker en groter. Wij zullen er alles aan doen om van het EK in 2021 een spektakel te maken.''