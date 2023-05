Ingrid en Lodewijk kwamen nooit aan bij kliniek in Spanje: ‘Ze dacht dat ze zwanger was’

Met ‘girlpower’ wil eerste vrouwen­truck­team Dakarwe­reld versteld doen staan: ‘Hoezo te zwaar?’

Het eerste volledig vrouwelijke Nederlandse Dakar-truckteam krijgt steeds meer vorm. Na een eerste trainingsstage in Polen volgt deze week de vuurdoop in een rally in Marokko. ,,Te zwaar voor vrouwen? We moeten laten zien dat de vooroordelen niet juist zijn.”