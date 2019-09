Internationale Judobond schorst Iran na bevel om niet te vechten tegen Israëliër

Naar achtste finale EK / VIDEO Volleybal­lers herstellen zich tegen Estland knap van lesje tegen Polen

8:05 De Nederlandse volleyballers hebben zich bij het EK vroegtijdig verzekerd van een plaats in de achtste finales. In de voorlaatste groepswedstrijd was Oranje in Amsterdam met 3-1 te sterk voor het nog puntloze Estland. De setstanden waren: 22-25 25-19 25-19 25-20. Voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza was het de derde poulezege in de vierde speelronde. Afgelopen zondag was het thuisteam niet opgewassen tegen wereldkampioen Polen.