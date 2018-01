IOC geeft Korea's op 20 januari duidelijkheid

Van den Brink uit Dakar, Van Kasteren nieuwe kopman Mammoet Sport

14:10 Martin van den Brink en zijn Zeelandse navigator Wouter Rosegaar zijn uit de Dakar Rally. In de vierde etappe is de rallyrijder met pech in de duinen van Peru gestrand. Janus van Kasteren is de enige overgebleven rijder van Mammoet Rallysport. De debutant uit Veldhoven kan vanaf nu voor eigen resultaat rijden.