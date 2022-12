IOC waarschuwt Taliban meisjes en vrouwen te laten sporten: ‘We kijken met grote bezorgdheid’

Hockey­bonds­coach Delmée over keuze tussen ‘Jantje en Pietje’ voor WK: ‘Dan is coach zijn best vervelend’

Met negen spelers die aan hun eerste mondiale toernooi beginnen, stuurt Nederland over twee maanden een relatief onervaren ploeg naar het WK in India. ,,We gaan voor een medaille, maar ik weet niet voor welke verrassingen we komen te staan.”

