Irving blijft vaccinatie weigeren ondanks speelverbod: ‘Laat ze me maar demoniseren’

,,Doe wat je het beste voor jezelf vind, ik ben geen advocaat van één van beide partijen”, zei Irving in een livevideo op Instagram. ,,Ik doe wat het beste is voor mij. Ik weet wat de consequenties zijn. Als het betekent dat ik veroordeeld en gedemoniseerd word, dan is dat maar zo. Dat is dan de rol die ik hierin speel.”

In de stad New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. Dat betekent dat Irving zolang hij geen vaccin heeft genomen niet voor de Nets kan uitkomen in thuiswedstrijden. De clubleiding maakte deze week bekend dat Irving helemaal geen onderdeel is van de ploeg zolang hij slechts op parttimebasis inzetbaar is.