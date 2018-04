Irving rest van het seizoen uitgeschakeld bij Boston Celtics

Irving staat sinds 11 maart al aan de kant. Hij kwam in zijn eerste seizoen bij de Celtics op een gemiddelde van 24,4 punten, 5,1 assists en 3,8 rebounds. Irving is vijfvoudig Allstar en veroverde in 2016 de olympische titel en de NBA-titel, als sterspeler van Cleveland Cavaliers.

Irving brak in 2015 zijn knieschijf in de eerste wedstrijd van de (verloren) NBA-finale tegen Golden State Warriors. De twee schroeven die destijds in de knie werden aangebracht, worden zaterdag tijdens een nieuwe operatie verwijderd.

Boston Celtics zal het in het restant van de reguliere competitie en in de play-offs ook nog zonder Gordon Hayward moeten stellen. Hij liep in de openingswedstrijd van het seizoen een zware enkel- en beenblessure op.