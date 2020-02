Is sprintsensatie N’ketia Seedo (16) de nieuwe Dafne Schippers?

Bouwmees­ter klimt naar tweede plek bij WK Laser Radial

11:49 Marit Bouwmeester is bij het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial naar de tweede plaats geklommen in het klassement. De Friese olympisch kampioene won op de derde wedstrijddag de enige race in haar vloot die werd gevaren. Ze heeft alleen nog de Deense Anne-Marie Rindom boven zich.