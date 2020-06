Jakob Ingebrigtsen loopt Europees record bij ‘Impossible Games’

Hoogtepunt van het atletiekfestijn, nog zonder publiek weliswaar vanwege de coronacrisis, was een race over 2000 meter tussen de Noorse broers Jakob, Filip en Henrik Ingebrigtsen en een team van Keniaanse toppers onder aanvoering van Timothy Cheruiyot. De Noren liepen op de baan in Oslo, de Kenianen op een baan in Nairobi. Jakob Ingebrigtsen zegevierde in een Europees record van 4.50,01. Cheruiyot kwam als eerste Keniaan over de finish in 5.03,05. De 2000 meter staat zelden op het programma in wedstrijdverband.