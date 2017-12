Jamal Ben Saddik: Rico is niet blij met mij als tegenstander

Door Victor Schildkamp

Hij mag dan héél groot zijn en tamelijk log ogen, hij is wel degelijk lenig. ,,Hou dat kussen eens boven je hoofd,’’ zegt Jamal Ben Saddik tegen de verslaggever, van 1.80 meter. Twee seconden later ramt zijn rechterbeen in een flits en met een doffe knal bóven mijn hoofd het kussen uit mijn handen. Ergens op die hoogte moet straks het hoofd van Rico Verhoeven (1.96 meter) te vinden zijn.



Jamal Ben Saddik (27) maakt een afgetrainde indruk. Een grotere tegenstander is haast onvindbaar in het hedendaagse kickboksen. Twee meter en vijf centimeter staat hier. ,,Mijn tegenstander zijn altijd kleiner,’’ zegt Jamal. ,,De enige bekende kickbokser die groter is dan ik, is Sem Schilt: 2.12 meter. Geweldige man, vijf keer wereldkampioen. Het is heerlijk om altijd de grootste te zijn. Je kan met je volle gewicht omlaag slaan, zo hard dat je honderd procent zeker weet dat je tegenstander gaat slapen… knock-out dus.’’

Tegen zijn zin

Hij komt uit een groot gezin, geboren in het Antwerpse Borgerhout, vecht desondanks toch namens Marokko, simpelweg omdat kickboksen daar veel populairder is. Toen-ie een jaar of 8 was bracht zijn vader hem tegen zijn zin in naar kickboksen. Pa had toen al door dat Jamal anders op het foute pad zou belanden. Met veel tegenzin deelde de - toen nog – kleine Jamal zijn eerste klappen uit. ,,Ik had niks met kickboksen. Maar het ging me allemaal wel makkelijk af. Ik ging vanaf mijn elfde ook heel hard groeien, was vanaf dat moment altijd de grootste.’’

Volledig scherm Jamal Ben Saddik is vol zelfvertrouwen. 'Ik gun Rico zijn titel, tot zaterdag'. © AD

Langzaam kreeg hij steeds meer lol in de sport. De onbevangenheid waarmee hij zich in zijn jonge jaren door de sport sloeg, trok hij zelfs door tot zijn debuut als prof, in 2011, tegen… Rico Verhoeven. De huidige wereldkampioen was ook toen al bloedfanatiek. Jamal daarentegen, was eigenlijk veel te dik. Het buikvet swingde rond zijn spieren. Toch ging Rico tegen de allesbehalve topfitte debutant uit België gewoon k.o. Na één rechtse mokerslag die je tot ver in de omtrek kon horen galmen, zakte Rico als een kaartenhuis ineen.

Zenuwen

Quote Ik ben lang op afstand gehouden, ik denk omdat hij langer kampioen wilde blijven Jamal Ben Saddik Uit die opmerkelijke zege van toen put Jamal nu nog veel zelfvertrouwen. ,,Ik trainde twee, drie keer in de week, nam het kickboksen niet eens echt serieus. Ik wilde eens kijken hoe het was op topniveau. En hij was toen, nou ja, nog niet de echte top maar hij zat er al tegenaan. Ik kwam net kijken op dat niveau. De zenuwen waren er wel, maar aan het eind van de eerste rond kwam ik er al lekker in, kreeg meer zelfvertrouwen. In de tweede ronde ging het helemaal goed en ja, sloeg ik hem k.o.’’



De reus lacht. Die lelijke grijze broek die hij toen aan had, dat buikje… ,,De mensen gaan nu toch een hele andere Jamal zien: eentje die nu ook nog eens écht topfit is.’’



Hij is te lang van een titelgevecht afgehouden, vindt Jamal. ,,Deze wedstrijd is mij heel lang nooit gegeven. Ik weet dat ze niet blij zijn met mij als tegenstander. Ik ben te lang op afstand gehouden, waarschijnlijk omdat hij langer kampioen wilde blijven. Ik gun hem dat best, hij mag kampioen blijven tot zaterdag, maar dan is het afgelopen. Dit is een jongensdroom, al van kleins af aan. De mensen gaan mij zaterdag pas goed leren kennen.’’

Op weg naar de titel moest hij behalve met andere kickboksers, met een nóg gevaarlijker tegenstander afrekenen: ,,Schildklierkanker. In mijn hals. Zelfs toen ik wist dat ik het had ben ik nog doorgegaan. Maar na een groot toernooi in Japan geopereerd. Ik ben niet meer in behandeling, wel elke zes maanden onder controle. Maar nee, fysiek heb ik er nu geen last van.’’



De rivaliteit tussen Jamal en Rico is groot. Tijdens de staredown spuugde Jamal Rico in zijn gezicht. En dat zie je zelden, zelfs bij boze vechtsporters niet. ,,Ik ga er niet te diep op in,’’ zegt Jamal. ,,Maar er zijn woorden gevallen die niet in topsport horen. En die doelgericht op mijn gezondheid waren, dat wil ik wel zeggen. Daardoor verdween mijn respect voor hem op dat moment.''



,,Ik baal er wel van dat ik mij heb laten gaan,'' vervolgt hij. ,,Dat gaat hem niet meer lukken, het was een leermoment. Ik heb mijn excuses aangeboden aan mijn fans. Ik respecteer Rico als persoon, hij is een goed gezicht voor de sport, maar dat is buiten de ring. Binnen de ring wil ik zijn kop eraf slaan. Ik doe er ook alles voor, wil de Marokkaanse jeugd laten zien hoe het op een sportieve manier kan. Het is tijd voor een nieuwe kampioen.’’