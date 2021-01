James leidt LA Lakers langs Rockets van gefrustreerde Harden

Bos kan sterk seizoen niet bekronen met medaille bij EK skeleton

8 januari Kimberley Bos is bij de EK in Winterberg als zesde geëindigd. De skeletonster uit Ede had over twee runs ruim een halve seconde te veel nodig om het podium te halen. In de uitslag van de vijfde wereldbekerwedstrijd eindigde ze als zevende, omdat de Canadese Elisabeth Maier haar ook nog voorbleef.