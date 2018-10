James verliest eerste NBA-duel met LA Lakers

LIVE | Servië op voorsprong in halve finale WK volleybal tegen Nederland

8:15 De Nederlandse volleybalsters spelen om 06.40 uur de halve finale van het WK volleybal in Japan. In Yokohama is Servië de tegenstander. Nederland verloor vorig jaar in de finale van het EK van Servië, maar won in de poulefase al wel met 3-0 van Servië. Nederland - Servië 1-2 Eerste set: 22-25 Tweede set: 28-26 Derde set: 19-25