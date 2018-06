James vertrouwt op 'thuisvoordeel' Cavaliers

De 33-jarige James leidde de Cavaliers bijna in zijn eentje naar de NBA-finale, waarin de ploeg uit Cleveland net als in de voorgaande drie jaar het sterke collectief van de Warriors treft. Golden State won de eerste twee duels uit de best-of-sevenserie in Oakland, de komende twee wedstrijden zijn in Cleveland. ,,Zeker in de play-offs heeft het thuisvoordeel ons tot nu toe erg geholpen'', zei James. ,,Daar houden we ons aan vast.''



De Cavaliers verloren in de play-offs slechts één keer voor eigen publiek, de openingswedstrijd in de eerste ronde tegen Indiana Pacers. Sindsdien zegevierde de ploeg van coach Tyronn Lue in iedere thuiswedstrijd, meestal met overtuigende cijfers. ,,Tot nu toe hebben we het hier geweldig gedaan, onze fans hebben ons fantastisch gesteund'', zei Lue. ,,De Warriors hebben hun thuisvoordeel goed benut door twee keer te winnen. Nu moeten wij hetzelfde doen en terugkomen.''