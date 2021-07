Jarige Martina (37) wint 100 meter Nacht van Heusden

TT Assen Viñales pakt polepositi­on voor jubileum-TT in Assen

26 juni De Spaanse MotoGP-racer Maverick Viñales heeft weer eens laten zien dat het TT Circuit in Assen hem ligt. De coureur van het fabrieksteam van Yamaha, in 2019 de laatste winnaar van de Nederlandse grand prix in Assen, won vanmiddag de kwalificatierace en start zondag in de 90ste editie van de TT vanaf poleposition.