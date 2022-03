Jasper Iwema bracht Oekraïeners in veiligheid: ‘Motoren uit busje geladen en teruggereden naar Polen’

Jasper Iwema was net terug van het EK ijsspeedway in Polen, toen hij via contacten in zijn sport vernam van Oekraïense vluchtelingen in nood. De 32-jarige motorcoureur, ooit Nederlands hoop in het WK wegrace, twijfelde geen moment en reed in zijn busje naar de Pools-Oekraïense grens om vier vrouwen, vijf kinderen en een hond op te halen en naar een opvangadres in Polen te rijden.

,,Ik vertel het verhaal, maar heb eigenlijk geen behoefte aan de publiciteit, want dat is niet de reden waarom ik het deed. Ik deed het omdat ik wilde helpen en mijn eigen kleine bijdrage wilde leveren. Het was voor mij geen moeite om deze negen mensen op een veilig adres onder te brengen”, zegt Iwema, die als sporter inmiddels zijn hart heeft verpand aan het ijsspeedway.

De Drentse coureur was eind februari met een goed gevoel teruggekeerd van het EK ijsspeedway in Sanok, waar hij als vijfde was geëindigd. ,,Toen kreeg ik bericht dat deze vrouwen en hun kinderen op zoek waren naar een opvangadres. Ik heb toen wat heen en weer gebeld en kwam in contact met een Poolse man die onderdak kon geven. Het probleem was het vervoer. Vervolgens heb ik de motoren uit mijn busje geladen en ben weer teruggereden naar Polen. Het was in de eerste dagen na de inval, ze behoorden tot de eerste stroom vluchtelingen.”

Iwema reed door tot aan de grens in de buurt van Przemysl en zag ze over de grens komen lopen. Hij kon de vluchtelingen meteen in zijn bus laten plaatsnemen en zette koers naar het Poolse Plock, de plaats van het opvangadres. ,,Ik moet binnenkort weer naar Polen voor het WK ijsspeedway. Als ik dan weer kan helpen, doe ik het graag”, zegt Iwema, die begin april zijn ‘thuiswedstrijd’ in Thialf rijdt. “Ik ben verknocht aan dat ijsracen, het is nog pure motorsport waar iedereen elkaar helpt. En het is spektakel. Met de spikes onder je banden heb je zoveel grip dat je bijna plat op het ijs door de bochten kunt. Het is helemaal geweldig.”

Ook in zijn sport zijn de Russen uitgesloten vanwege de oorlog in Oekraïne. ,,Ik was nog in Rusland vlak voordat de oorlog uitbrak. Toen ik terugreed, zag ik nog de konvooien rijden van het leger. Toen leek het nog alsof ze huiswaarts keerden, maar twee dagen later begon de invasie.”