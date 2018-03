'Je vriend is er niet meer, om weg te moeten zeilen van zo'n plek is verschrikkelijk'

Door Rik Spekenbrink



Het is de koningsetappe van de Volvo Ocean Race, voor het gros van de zeilers dé reden om mee te doen aan de negen maanden durende zeilwedstrijd om de aarde. De leg van Nieuw-Zeeland naar Brazilië, dwars over de Zuidelijke Oceaan en om de punt van Kaap Hoorn heen, is met niets in het zeilen te vergelijken, zegt Roy Heiner, tweevoudige deelnemer aan de race. Maar het is ook gevaarlijk. ,,Het dichtstbijzijnde land is dagen ver weg, je bent nog dichter bij het International Space Station in de ruimte. Twee weken lang zie je niemand, geen mens, geen boot, alleen dieren. De wind heeft er vrij spel, golven kunnen 15 meter hoog zijn. Je kan er vanaf surfen, machtig mooi. Maar het is soms ook puur overleven.”



Wat er gisteren aan boord van Sun Hun Kai/Scallywag is gebeurd, weten we nog niet. Maar de Britse zeiler John Fisher (47) is overboord geslagen en ondanks een reddingsoperatie niet teruggevonden. De organisatie van de wedstrijd heeft de hoop om Fisher levend aan te treffen opgegeven. De boot, met aan boord de Nederlandse Annemieke Bes (40), heeft de plek van het incident verlaten en koers gezet naar de vaste wal van Zuid-Amerika. Dat is nog zo’n 2200 kilometer varen.