Jeffrey Herlings loopt met 80ste GP-zege flink uit in WK

Hoewel hij na een val zaterdag in de tweede bocht van de kwalificatierace pas als zesde een plek mocht uitkiezen achter het starthek, boekte Herlings (23) zondag bij de GP van Frauenfeld zijn dertiende zege dit seizoen en zijn tachtigste in totaal. Daarbij zag de drievoudig wereldkampioen dat Cairoli (32) veel punten liet liggen. Na een stuiterpartij bleek de negenvoudig wereldkampioen afkomstig van het Italiaanse eiland Sicilië niet in staat om zich terug naar voren te werken in het veld. Cairoli eindigde in de door Herlings gewonnen omloop als achtste. Ook de tweede manche ging naar Herlings. Cairoli kwam wederom niet uit de verf en werd zesde.

Op vier vijfde van de wedstrijden bedraagt Herlings' voorsprong in het wereldkampioenschap 58 punten. En dan poetste Cairoli in eigen land nog vijftig punten van zijn achterstand weg toen Herlings vanwege een sleutelbeenbreuk ontbrak. Een tegenslag voor Herlings die er wel voor zorgde dat het nu in de lijn der verwachting ligt dat hij bij de voorlaatste wedstrijd in Assen (16-9) de titel pakt en niet al eerder in Bulgarije (26-8) of Turkije (2-9).