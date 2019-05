Jeffrey Herlings wacht met rentree

Ex-part­ner beschul­digt dode kunstrij­der van misbruik

21 mei Amerika is in de ban van een misbruikschandaal in het kunstrijden. Een voormalige partner van John Coughlin heeft de Amerikaan beschuldigd van grootschalig misbruik. Bridget Namiotka zegt dat ten minste tien meiden en vrouwen door Coughlin zijn misbruikt. Coughlin pleegde op 18 januari op 33-jarige leeftijd zelfmoord.