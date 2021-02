Jip Vastenburg verkiest baanseizoen boven marathon

Naar finale Verhoeven verslaat Gerges en krijgt respect: ‘Je bent de allerbeste’

31 januari Rico Verhoeven heeft zich voor de finale van een viermanstoernooi in een leeg Rotterdam Ahoy geplaatst. De regerend wereldkampioen in het zwaargewicht was in drie ronden te sterk voor de Amsterdammer Hesdy Gerges. Alle juryleden wezen hem na drie ronden van 3 minuten als winnaar aan.