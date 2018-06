Johnson steviger aan de leiding in US Open, Woods, Spieth en McIlroy missen de cut

Terwijl Johnson een solide ronde afwerkte en een flinke stap richting zijn tweede eindzege in het US Open maakte, ging het bij heel wat andere favorieten mis. Tiger Woods, Jordan Spieth, Jason Day en Rory McIlroy misten allemaal de cut en zijn uitgeschakeld. Woods kon zijn belabberde openingsronde van 78 slagen (8 boven par) niet meer goedmaken en kwam na een tweede ronde van 72 slagen uit op 10 boven par.



Titelverdediger Brooks Koepka lijkt zich allerminst gewonnen te geven, want hij legde de tweede ronde af in 66 slagen (-4) en klom naar de gedeelde vierde plaats, vijf slagen achter Johnson, winnaar van de US Open in 2016. ,,De omstandigheden waren lastig, maar ik speelde degelijk'', zei de leider, die zijn ronde begon in de regen.



Woods, de golficoon die na lang blessureleed probeert de aansluiting bij de wereldtop terug te vinden, keek met bewondering naar het spel van Johnson. ,,Hij heeft volledige controle, raakt de bal strak en solide en vindt de juiste snelheid op de greens'', aldus de uitgeschakelde drievoudig winnaar.