Jongensdroom komt uit voor enige Nederlander in NHL

Zware crash Lindsey Vonn in voorlaat­ste race

13:13 Lindsey Vonn is in haar voorlaatste race, de super-G van het WK in het Zweedse Are, zwaar ten val gekomen. De Amerikaanse topskiester, die na dit WK haar loopbaan beëindigt, leek geen zware verwondingen te hebben overgehouden aan haar val. Ze kon na een korte behandeling op eigen kracht naar de finish.