Joost Luiten kukelt uit top 100

Hij zakte op de nieuwste ranking van de 97ste naar de 103dee plek. De terugval van Luiten is verklaarbaar; hij is al enkele maanden uitgeschakeld door een polsblessure. De Rotterdammer speelde in mei in Engeland zijn laatste toernooi.

Luiten is ook afwezig op het KLM Open, dat donderdag begint. Hij won dat toernooi twee keer. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst behaalde de golfer in 2014; hij reikte toen tot de 28e plaats. Bijna een jaar geleden was hij ook korte tijd uit de top 100 gevallen. In oktober 2017 stond hij 102e, maar door zijn tweede plaats in Valderrama Masters nestelde hij zich weer bij de beste honderd spelers in de wereld.



De Engelsman Justin Rose nam door zijn tweede plek in het BMW Championship in Philadelphia de nummer 1-positie over van de Amerikaan Dustin Johnson.