Joost Luiten net buiten top veertig bij comeback: ‘Had rust in mijn hoofd, precies waarnaar ik op zoek was’

,,Het is altijd even afwachten hoe de vorm is in zo’n eerste toernooi. Het begin was in ieder geval goed: een eagle op mijn eerste hole”, schreef hij na het toernooi op zijn website. ,,Die gaf me wel meteen een boost. Ik stond sowieso heel ontspannen op de baan, had rust in mijn hoofd, precies waarnaar ik op zoek was. Mijn spel was prima, zoals ik vaker heb gezegd, golfen verleer ik niet zomaar als ik een paar weken geen club aanraak.”



De winst in de Tsjechische Masters was voor de Duitser Maximilian Kieffer, die met een slotronde van 66 slagen uitkwam op zestien slagen onder par, één slag minder dan de Maleisiër Gavin Green, die op -15 uitkwam en tweede werd. Luiten was niet de beste Nederlander: Daan Huizing eindigde met -7 als gedeeld 33e.